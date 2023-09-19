Грамотные специалисты

Я бы никогда не отдал свою машину за дёшево. Я знаю сколько она стоит и не готов проигрывать в деньгах. Отправил на сайте ради эксперимента заявку на срочный выкуп авто. Предложили чуть меньше, чем я хотел, но я решил продать. Не хотелось искать п...