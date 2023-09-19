Срочный выкуп авто в Санкт-Петербурге
Хотите быстро продать свой автомобиль? Обратитесь к нам — мы выкупаем любые марки и пробеги по высокой ценеОценить авто
Быстрый выкуп
Получение денег в течение двух часов
Безопасность
Гарантируем надёжность, оформляем все документы сами
Бесплатный выезд
Оплата за выезд специалиста не требуется
Лучшая цена
Мы предлагаем цену, которая составляет 95% от рыночной стоимости
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Трудностей с самостоятельной продажей машины может быть много. Лучшее решение — воспользоваться услугами нашей компании.
- Эвакуатор
- Выезд к автомобилю
- Онлайн оценка
- Объективная оценка авто
- Выплата за 30 минут
- Оперативное оформлении заявки
Оценили
80 204
Выплатили
95 777 540
Какие авто мы выкупаем?
Битые и неисправные
Залоговые и кредитные
Подержанные и старые
Корпоративные и с пробегом
Этапы выкупа авто
1
Оставить заявку
Отавить заявку можно: на сайте, позвонить (самый быстрый способ) и написать в мессенджер
2
Осмотр авто
Наш менеджер оценит стоимость автомобиля на месте, или осмотр на территории рядом с метро Новочеркасская
3
Оформление
Оформление и подписание официального договора купли-продажи
4
Получить деньги
Получите сумму наличными, на карту или на банковский счёт
Необходимые документы
Паспорт
Документ собственника авто удостоверяющий личность
ПТС
Паспорт на транспортное средство, оригинал с подписью продавца
СТС
Свидетельство о регистрации авто, если вы стоите на учёте (при наличии)
Генеральная довереннность
Если авто продаёт не собственник, то вам понадобится генеральная доверенность на право совершения сделок
Документы на сервис
Документы на сервисное обслуживание в конкретных автосалонах и у партнёров производителя (при наличии)
Кредитный договор
Кредитный договор с банком и согласие банка на реализацию залогового имущества (при наличии)
Экспресс оценка авто за 5 минут!
Экспресс оценка авто
За 5 минут!
1
Сфотографируйте авто со всех сторон
2
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3
Узнайте стоимость авто от эксперта-оценщика
Примеры выкупленных авто
Mazda 3, 2006
МКПП
Бензин, 2.0 л.
Nissan x-trail, 2008
АКПП
Бензин, 2.5 л.
Citroen C4 GP, 2009
Робот
Дизель, 1.6 л.
Fiat bravo, 2008
Робот
Турбо, 1.4 л.
Suzuki SX4, 2009
АКПП
Бензин
Chevrolet Orlando, 2013
Механика
Бензин, 1.8 л.
BMW X3, 2012
АКПП
Дизель, 2.0 л.
Land Rover Freelander, 2005
АКПП
Бензин, 2.5 л.
Volkswagen Tuareg, 2008
АКПП
TD, 2.5 л.
Где выгоднее продать авто?
Перекуп
- Деньги получаете сразу
- Авто на вас до оформления на реального покупателя
- Выплачиваем до 95% от рыночной стоимости авто
- В лучшем случае 70% от рыночной цены
- Торгуются до последнего
АвтоВыкуп
- Деньги в день оценки
- Юридические гарантии
- Выплачиваем до 95% от рыночной стоимости авто
- Выкупаем любые автомобили
- Удобство и комфорт сделки
Рынок
- Срок продажи зависит от времени поиска покупателя
- Есть риски при продаже
- Рыночная цена
- Можно продать любое авто
- Огромное количество нервов
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Часто задаваемые вопросы
Вы покупаете автомобили, зарегистрированные не в РФ?
На текущий момент мы покупаем только автомобили, зарегистрированные в РФ.
Можно ли продать грузовой транспорт?
Мы выкупаем только пассажирский транспорт весом до 3,5 тонн.
Могу ли я оценить стоимость авто самостоятельно?
Можете, проанализировав объявления о продаже аналогичного транспортного средства в Интернете. Однако, на стоимость авто влияют пробег, год выпуска, тип коробки, комплектация, техническое состояние и даже цвет.
Может ли предварительная оценка авто поменяться?
Онлайн-оценка по выкупу авто дает общее представление о рыночной стоимости автомобиля. Финальная оценка будет после бесплатной диагностики экспертом-оценщиком. Стоимость является честной и основанной на прозрачной процедуре из нескольких критериев.
За что вы получаете деньги? Сколько я получу за своё авто?
Все наши сервисы по оценке и диагностике авто абсолютно бесплатны, как правило, мы выплачиваем до 95% от рыночной стоимости автомобиля.
Нужно ли мне снимать автомобиль с доверенности или можно оформить нотариальную доверенность?
Любой вариант приемлем: вы можете просто выписать доверенность, а снятие с учета автомобиля может быть выполнено нашими сотрудниками. В этом случае владельцу авто не нужно посещать ГАИ
Как проходит диагностика авто?
Диагностика длится не более 30 минут. Наш эксперт проведет полный осмотр и тест-драйв, после чего предложит цену, по которой вы сможете продать авто прямо на месте..
Каким способом я получу деньги?
На ваш выбор: наличными на месте, переводом на банковский счет или банковскую карту.
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